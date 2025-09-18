سعر سهم جلعاد (GILD) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 18-09-2025

ارتفع قليلاً سعر سهم شركة جلعاد GILEAD SCIENCES, INC (GILD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره السابقة، في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه فرعية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 115.80$، ليستهدف مستوى الدعم 104.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط