سعر سهم دولار جنرال (DG) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 18-09-2025

واصل سعر سهم شركة دومينوز بيتزا DOMINO'S PIZZA INC (DPZ) الهبوط خلال تداولاته اللحظية القادمة، وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 458.30$، ليستهدف مستوى الدعم 419.10$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط