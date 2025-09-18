شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 18-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-18 11:07AM UTC
- من المتوقع أن يستمر سعر البتكوين في الارتفاع نحو مستوى المقاومة المحوري 117,000$.
- يظهر السعر إشارات إيجابية بمؤشرات القوة النسبية ويستفيد من الدعم الديناميكي.
- يسيطر على السعر اتجاه تصحيحي صاعد بالمدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استقر سعر البتكوين (BTCUSD) على مكاسب مستقرا خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة المحوري 117,000$، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك يسيطر على السعر الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.