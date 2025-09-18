تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 18-09-2025

استقر سعر البتكوين (BTCUSD) على مكاسب مستقرا خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة المحوري 117,000$، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك يسيطر على السعر الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.