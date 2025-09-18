الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 18-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 18-09-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 18-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-18 11:07AM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • من المتوقع أن يستمر سعر البتكوين في الارتفاع نحو مستوى المقاومة المحوري 117,000$.
  • يظهر السعر إشارات إيجابية بمؤشرات القوة النسبية ويستفيد من الدعم الديناميكي.
  • يسيطر على السعر اتجاه تصحيحي صاعد بالمدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استقر سعر البتكوين (BTCUSD) على مكاسب مستقرا خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة المحوري 117,000$، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك يسيطر على السعر الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا