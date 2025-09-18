الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 18-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-18 10:48AM UTC

ارتفع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، بعدما تلقى دفعة إيجابية قوية على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما أكسبه زخماً إيجابياً تضاعف بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبصورة مفرطة مقارنة بحركة السعر، خاصة ويأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

