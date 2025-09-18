تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 18-09-2025

قفز سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم 1.1780، هذا الدعم الذي قد ذكرناه بتقاريرنا السابقة كمفترق طريق لبيان اتجاه الزوج على المدى القريب، وهو ما أكسبه هذا الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة الزوج، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.