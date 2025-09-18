تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 18-09-2025

أكد سعر المؤشر استسلامه للسيناريو الهابط بتقديمه لإغلاقات سلبية متكررة دون الحاجز المتمركز عند 98.80 متصديا بذلك لمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي اللحظي بثباته فوق مستوى 20.

لذلك سنبقى على ترجيحنا السلبي ولننتظر نجاح السعر بتجديد الضغط على العائق اللحظي المستقر عند 97.20 ليمكنه ذلك من إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم السلبي والوصول لمحطات سلبية إضافية بتسلله أولا نحو 96.85 وصولا نحو 96.30 بتداولات الفترة القريبة.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.20 و 98.15

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض