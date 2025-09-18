شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يبتعد عن ذروة شهرين قبيل قرارات بنك إنجلترا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يواصل التعافي في سوق الصرف الأجنبي

•بنك إنجلترا يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير

•السوق في انتظار أدلة قوية حول مسار أسعار الفائدة البريطانية



تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى في شهرين ، بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى استمرار تعافي العملة الأمريكية من مستوياتها المنخفضة في عدة سنوات.



يأتي هذا التراجع قبيل صدور قرارات السياسة النقدية لبنك إنجلترا فى ختام اجتماعه الدوري السادس فى عام 2025 ،حيث من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة البريطانية دون أي تغيير عند نطاق 4.00% كأدنى مستوى منذ فبراير 2023.



نظرة سعرية

•سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم :تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى (1.3609$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.3626$ )،وسجل أعلى مستوى عند (1.3636$).



•فقد الجنيه يوم الأربعاء نسبة 0.2% مقابل الدولار ،في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى في شهرين عند 1.3727 دولارًا.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.2% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف عند 96.22 نقطة، عاكسًا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات رخيصة ،يأتي انتعاش مستويات الدولار الأمريكي ، بعد خطاب الاحتياطي الفيدرالي المتحفظ بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.



خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، كما كان متوقعًا في أسواق المال العالمية، وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد لبقية هذا العام.



وصف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إجراء السياسة النقدية الأخير بأنه تخفيضٌ لإدارة المخاطر استجابةً لضعف سوق العمل، لكنه قال إن البنك المركزي لا يحتاج إلى التسرع في تخفيف السياسة النقدية.



الفائدة البريطانية

عقب بيانات متباينة عن التضخم البريطاني أمس الأربعاء ، ظل تسعير احتمالات قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة البريطانية بنحو 25 نقطة في اجتماع اليوم مستقر دون 20%.



بنك إنجلترا

من المتوقع على نطاق واسع في الأسواق العالمية، أن يعلن بنك إنجلترا اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة البريطانية ثابتة دون أي تغيير عند نطاق 4.00% كأدنى مستوى منذ فبراير 2023.



يصدر بحلول الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش قرار الفائدة البريطانية ،وبيان السياسة النقدية ،بجانب الإعلان عن عملية تصويت أعضاء البنك على قرار الفائدة.



ويتحدث محافظ بنك إنجلترا "أندرو بيلي" فى المؤتمر الصحفي بحلول 12:30 بتوقيت جرينتش تعليقًا على نتائج اجتماع السياسة النقدية وتطور معركة التضخم ومستقبل أسعار الفائدة.



توقعات حول أداء الجنيه الإسترليني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت تعليقات بنك إنجلترا و أندرو بيلي أقل عدوانية عما هو متوقع في الأسواق ،سترتفع احتمالات خفض أسعار الفائدة البريطانية في نوفمبر ،مما سيؤدي إلى المزيد من التراجع فى مستويات الجنيه الإسترليني.



نظرة فنية

سعر الاسترليني مقابل الدولار يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 18-09-2025