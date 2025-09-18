الاقتصاد

سعر الغاز الطبيعي يكرر الثبات السلبي-توقعات اليوم 18-9-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الغاز الطبيعي يكرر الثبات السلبي-توقعات اليوم 18-9-2025 1/2
  • سعر الغاز الطبيعي يكرر الثبات السلبي-توقعات اليوم 18-9-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يكرر الثبات السلبي-توقعات اليوم 18-9-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-18 05:21AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

حاول سعر المؤشر بتداولات يوم أمس التصدي لسلبية المؤشرات الرئيسية بتقديمه لثبات جديد فوق مستوى 23360.00 ليضطر لتشكيل تداولات جانبية ضعيفة بتذبذبه دون محور المتوسط المتحرك 55 المتمركز حاليا عند 23540.00

 

نود التذكير بأن الثبات السلبي المتكرر دون الحاجز المتمركز عند 23970.00 يشكل عامل أساسي لتأكيد سيطرة المسار التصحيحي الهابط لنبقى بانتظار تفاعل السعر مجددا مع سلبية المؤشرات الرئيسية بتحقيقه لكسر واضح لمستوى 23360.00 ومن ثم ليحاول الوصول للهدف التالي المستقر عند 23050.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 23050.00 و 23580.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا