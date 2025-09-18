الاقتصاد

سعر النحاس لا يزال صاعدا-توقعات اليوم 18-9-2025

0 نشر
0 تبليغ

سعر النحاس لا يزال صاعدا-توقعات اليوم 18-9-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس لا يزال صاعدا-توقعات اليوم 18-9-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-18 05:17AM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • سعر النحاس مستمر في الارتفاع ومن المتوقع أن يصل إلى مستويات 4.7500$.
  • تشكيل سعر النحاس يظهر بعض الموجات التصحيحية الهابطة ولكنه لن يؤثر على الاتجاه الرئيسي الصاعد.
  • اندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 يعزز فرص تجميع السعر والوصول إلى مستوى 4.7500$.

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بالرغم من تشكيل سعر النحاس حاليا بعض الموجات التصحيحية الهابطة وتذبذبه قرب 4.5400$ إلا أن ذلك لن يؤثر على مساره الرئيسي الصاعد نظرا لثباته المتكرر فوق محور المتوسط المتحرك 55 والذي يعزز بدوره ثبات الدعم الإضافي المستقر قرب 4.2600$.

 

كذلك اندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 يعزز فرص تجميع السعر قريبا للعزم الإيجابي الإضافي والمطلوب ليمكنه ذلك بتجاوز مستوى 4.6200$ والوصول نحو الهدف التالي المتمثل بمستوى 4.7500$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.5000$ و 4.7500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا