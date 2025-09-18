سعر النحاس لا يزال صاعدا-توقعات اليوم 18-9-2025

بالرغم من تشكيل سعر النحاس حاليا بعض الموجات التصحيحية الهابطة وتذبذبه قرب 4.5400$ إلا أن ذلك لن يؤثر على مساره الرئيسي الصاعد نظرا لثباته المتكرر فوق محور المتوسط المتحرك 55 والذي يعزز بدوره ثبات الدعم الإضافي المستقر قرب 4.2600$.

كذلك اندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 يعزز فرص تجميع السعر قريبا للعزم الإيجابي الإضافي والمطلوب ليمكنه ذلك بتجاوز مستوى 4.6200$ والوصول نحو الهدف التالي المتمثل بمستوى 4.7500$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.5000$ و 4.7500$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع