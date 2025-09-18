- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفضة يغير مساره نحو الهبوط – توقعات اليوم – 18-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-09-18 03:17AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب، ويأتي هذا الاداء بعد هبوط مفاجئ وعنيف على اثر ثبات مستوى المقاومة 0.6680، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.