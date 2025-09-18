سعر الدولار النيوزيلاندي ينزلق انخفاضاً – توقعات اليوم – 18-09-2025

شهد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 145.85، هذا الدعم الذي كنا مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب الحادة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليعيد اختبار مستوى المقاومة 147.00، بالتزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة فرعية هابطة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم.