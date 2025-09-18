الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي ينزلق انخفاضاً – توقعات اليوم – 18-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار النيوزيلاندي ينزلق انخفاضاً – توقعات اليوم – 18-09-2025 1/2
  • سعر الدولار النيوزيلاندي ينزلق انخفاضاً – توقعات اليوم – 18-09-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي ينزلق انخفاضاً – توقعات اليوم – 18-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-18 02:08AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 145.85، هذا الدعم الذي كنا مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب الحادة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليعيد اختبار مستوى المقاومة 147.00، بالتزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة فرعية هابطة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا