الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الين يرتفع عقب وصوله لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 19-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار مقابل الين يرتفع عقب وصوله لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 19-09-2025 1/2
  • سعر الدولار مقابل الين يرتفع عقب وصوله لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 19-09-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الين يرتفع عقب وصوله لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 19-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-18 01:59AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) في تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من ارتكازه على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي وفر له دفعة إيجابية ساعدته على استعادة زخمه الصاعد والتعافي من جديد، هذا الأداء وضع السعر في موقع أقوى لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 117,000$، وذلك ضمن إطار الاتجاه التصحيحي الصاعد الذي يسيطر على تحركاته القصيرة الأجل.

 

كما بدأت مؤشرات القوة النسبية بإظهار تقاطع إيجابي بعد نجاح السعر في تصريف تشبعه الشرائي السابق، وهو ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد مكاسبه، وتبقى تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم عاملاً إضافياً يعزز من استقرار هذا المسار الصاعد على المدى القريب.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا