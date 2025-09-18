سعر النفط الخام يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 18-09-2025

تراجع قليلاً سعر سهم استثمار القابضة (IGRD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليقطع سلسلة مكاسبه الأخيرة في محاولة منه لجني أرباحه، واكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم، مع تواصل الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 4.299 ريال استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد