سعر سهم نماء (2210) يرتفع بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 18-09-2025

شهد سعر سهم شركة المصانع الكبرى للتعدين (1322) مكاسب قوية في آخر جلساته، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يشكل دعماً ديناميكياً ساعد على استقرار الحالة الإيجابية المحيطة بالسهم، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليقترب من مستوى المقاومة المحوري 16.50 ريال.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 16.50 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 74.90 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد