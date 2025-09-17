ثمار القابضة السعودية تعقد الجمعية العامة 8 أكتوبر لمناقشة زيادة رأسمالها 300% بحقوق أولوية

بدأت تكاليف الاقتراض في التراجع لبعض الكنديين بعد أن أعلن بنك كندا، اليوم الأربعاء، عن أول خفض لسعر الفائدة منذ مارس، حيث خفّض سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، من 2.75% إلى 2.5%.



ويستند المقرضون التجاريون، مثل البنوك الخاصة، في تحديد أسعارهم إلى سعر الفائدة الرئيسي الذي يحدده البنك المركزي.



وأشار بنك كندا إلى وجود "اقتصاد أضعف" في ظل الحرب التجارية الحالية، موضحًا أن أحدث التقارير المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 7% الشهر الماضي، تعني أن "خفض سعر الفائدة كان مناسبًا."



وفي الوقت نفسه، قال البنك إن التضخم ظل مستقرًا نسبيًا، إذ بقي معدل نمو الأسعار بالنسبة للمستهلكين والشركات ضمن النطاق المستهدف بين 1% و3% على أساس سنوي.



وجاء في بيان البنك: "مع ضعف الاقتصاد وتراجع مخاطر التضخم، رأت لجنة السياسات أن خفض سعر الفائدة كان مناسبًا لتحقيق توازن أفضل بين المخاطر."



وأضاف البيان: "ستواصل الآثار المدمرة للتغيرات في التجارة إضافة تكاليف حتى مع تأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي. وتتحرك لجنة الحوكمة بحذر، مع إيلاء اهتمام خاص للمخاطر وحالة عدم اليقين. ويركز البنك على ضمان استمرار ثقة الكنديين في استقرار الأسعار خلال هذه الفترة من الاضطرابات العالمية."



وكان بنك كندا قد أبقى على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير خلال الاجتماعات الثلاثة الماضية، حيث أشار المحافظ تيف ماكلم في أكثر من مناسبة إلى أن "حالة عدم اليقين" في التوقعات الاقتصادية تتطلب نهجًا أكثر حذرًا في السياسة النقدية — خاصة مع تطورات الحرب التجارية وسياسات الرسوم الجمركية.