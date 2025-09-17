تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 17-09-2025

تراجع سعر عملة تونكوين Toncoin (TONUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من كل ذلك يسيطر الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.,

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 3.2018$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 3.0218$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط