البنك المركزي الكندي يقرر خفض الفائدة لأول مرة منذ مارس

سجلت أسعار النحاس أدنى مستوى لها في أسبوع يوم الأربعاء، مع قيام المتداولين بتقليص مراكزهم قبيل قرار بشأن أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فيما ظل الطلب من الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، ضعيفًا بعد الارتفاع الأخير في أسعار النحاس.



فقد هبط سعر النحاس القياسي للتسليم بعد ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.6% ليصل إلى 9,963 دولارًا للطن المتري في جلسة التداول الرسمية المفتوحة، لكنه بقي فوق متوسطه المتحرك لـ21 يومًا، الذي يوفر له دعمًا عند مستوى 9,910 دولارات.

وكان المعدن، المستخدم على نطاق واسع في قطاعي الطاقة والبناء، قد لامس يوم الاثنين مستوى 10,192.50 دولارًا، وهو الأعلى في 15 شهرًا.



وقال أليستار مونرو، كبير استراتيجيي المعادن الأساسية في شركة ماركس: "الصين كانت في وضع البيع على النحاس هذا الأسبوع. لكن في الواقع غاب أي طلب منهجي، بالإضافة إلى إشارات بيع عكسية ذات طابع هبوطي، وهو ما أدى إلى ضعف الأداء عبر مجمع المعادن."



وأظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الأربعاء أن إنتاج الصين من النحاس ارتفع بنسبة 15% على أساس سنوي خلال أغسطس.



وقال نيل ويلش، رئيس قسم المعادن في بريتانيا غلوبال ماركتس، إن المتداولين يترقبون من الفيدرالي وضوحًا أكبر ليس فقط بشأن خفض الفائدة المتوقع، ولكن أيضًا بشأن مسار السياسة النقدية في المستقبل. وأضاف: "مع تراجع الدولار بالفعل بنحو 10% منذ بداية العام وضعف بيانات سوق العمل، فإن المتداولين يبحثون عن إشارات بأن خفض الليلة قد يكون الأول في سلسلة من التخفيضات."



المعادن الأخرى في بورصة لندن للمعادن

تراجع الألمنيوم بنسبة 1.3% إلى 2,683 دولارًا للطن في التداول الرسمي، بعدما سجل يوم الثلاثاء أعلى مستوى في ستة أشهر عند 2,720 دولارًا.

وصل فارق السعر بين عقد الألمنيوم النقدي والعقد الآجل لثلاثة أشهر إلى 16 دولارًا للطن يوم الثلاثاء، وهو الأعلى منذ مارس، ما يشير إلى ضيق في نظام بورصة لندن خلال أسبوع التسوية الحالي، حيث اضطر أصحاب المراكز القصيرة إلى إغلاق عقودهم أو تمديدها.

تراجع فارق سعر "توم-نيكست" (tom-next) — أي تكلفة شراء الألمنيوم غدًا وبيعه بعد غد — إلى الصفر يوم الأربعاء مقابل 13 دولارًا للطن يوم الثلاثاء.



ووفقًا لبيانات البورصة، كان هناك طرف واحد يحتفظ بمركز شراء يفوق 40% من عقود سبتمبر الآجلة المفتوحة، إلى جانب عدة مراكز بيع.



أما بالنسبة لبقية المعادن: