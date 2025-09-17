شكرا لقرائتكم خبر عن تونكوين (TONUSD) يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 17-09-2025 والان مع بالتفاصيل
2025-09-17 12:34PM UTC
- تراجع سعر عملة تونكوين Toncoin (TONUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة.
- تواصل الضغط السلبي على العملة نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50.
- توقعات بانخفاض سعر العملة خلال التداولات القادمة، مستهدفاً مستوى الدعم المحوري 3.0218$.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر عملة تونكوين Toncoin (TONUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من كل ذلك يسيطر الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.,
لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 3.2018$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 3.0218$.
الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط