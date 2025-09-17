سعر سهم أمريكان اكسبريس (AXP) يكافح لاختراق مقاومة عنيدة – توقعات اليوم – 17-09-2025

تراجع بشكل طفيف سعر سهم أمريكان اكسبريس AMERICAN EXPRESS COMPANY (AXP) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري والعنيد 329.14$، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في اختراق تلك المقاومة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ما سبق نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مفرط مقارنة بحركة السعر.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 329.14$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 354.60$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد