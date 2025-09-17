شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 17-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-17 11:01AM UTC
- توقع انخفاض سعر البتكوين بسبب ثبات مستوى المقاومة عند 117,000$.
- البتكوين يسعى لاكتساب زخم إيجابي لاختراق المقاومة وتصريف تشبعه الشرائي.
- الدعم الإيجابي ما زال مستمراً من خلال تداولات البتكوين أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 117,000$، في محاولة منه لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لمساعدته على اختراق تلك المقاومة، بالإضافة لسعيه إلى تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وما يضاعف من الزخم الإيجابي المحيط به تحركاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير.