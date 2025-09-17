الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 17-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 17-09-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 17-09-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 17-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-17 10:50AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه للبحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي لاستعادة تعافيه، ليكسر بانخفاضه الأخير خط ميل فرعي صاعد على المستويات اللحظية، ما عرضه لبعض الضغط المؤقت ما يجعله يمدد من تلك الخسائر التصحيحية.

 

في المقابل من ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها، وتلك إشارة إيجابية تدلل على قرب تعافي السعر، خاصة مع اقترابه لملامسة دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافيه.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا