استقرار التضخم البريطاني في أغسطس

أخبار الفوركس اليوم •العملة الأمريكية تتماسك قبل قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي

•بنك إنجلترا يجتمع غداً الخميس لتحديد أدوات السياسة النقدية



تراجع الجنيه الإسترليني قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليتخلى عن أعلى مستوى في عشرة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح، بالتزامن مع تماسك العملة الأمريكية قبل صدور قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



يجتمع بنك إنجلترا غداً الخميس لمناقشة أدوات السياسة النقدية الملائمة لتطورات اقتصاد المملكة المتحدة ،وسط توقعات كاملة حول الإبقاء على أسعار الفائدة البريطانية دون أي تغيير يذكر.



ومن أجل إعادة تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة البريطانية خلال الفترة المتبقية من هذا العام ،يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية في المملكة المتحدة.



نظرة سعرية

•سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم :تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى (1.3639$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.3652$ )،وسجل أعلى مستوى عند (1.3660$).



•حقق الجنيه يوم الثلاثاء ارتفاع بنسبة 0.35% مقابل الدولار ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى في عشرة أسابيع عند 1.13672 دولارًا ، مستفيدًا من هبوط دولار وعوائد الولايات المتحدة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأقل من 0.1% ،ليتماسك فوق أدنى مستوى في عشرة أسابيع عند 96.56 نقطة ،عاكسًا انتعاش طفيف في مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،يأتي هذا الانتعاش مع توقف المستثمرين عن بناء مراكز بيعية جديدة انتظارًا لنتائج اجتماع السياسة النقدية الهام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



حيث من المتوقع أن يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فقط ،على الرغم من الضغط المستمر من دونالد ترامب على صانعي السياسة النقدية الأمريكية لإجراء تخفيضات أكبر لمواجهة مخاطر سوق الإسكان في البلاد.



الفائدة البريطانية

•عقب بيانات متباينة عن سوق العمل البريطاني أمس الثلاثاء ، ظل تسعير احتمالات قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة البريطانية بنحو 25 نقطة في اجتماع غداً الخميس مستقر دون 20%.



•يجتمع بنك إنجلترا غداً، لمناقشة السياسة النقدية الملائمة للتطورات الاقتصادية الأخيرة في المملكة المتحدة، خاصة تصاعد المخاوف حول الاستقرار المالي في البلاد.



•أظهرت عملية التصويت على خفض أسعار الفائدة البريطانية خلال اجتماع بنك إنجلترا في أغسطس الماضي، انقسام واضح بين الأعضاء حول مسار تخفيف السياسة النقدية.



بيانات التضخم البريطاني

من أجل إعادة تسعير الاحتمالات القائمة حول أسعار الفائدة البريطانية ،ينتظر المستثمرون فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات التضخم الرئيسية فى المملكة المتحدة لشهر أغسطس ، و التي من المتوقع أن تؤثر كثيرًا على مسار السياسة النقدية لبنك إنجلترا.



يصدر بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي المتوقع ارتفاع بنسبة 3.9% سنوياً فى أغسطس من ارتفاع بنسبة 3.8% سنوياً في يوليو ، و مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي المتوقع ارتفاع بنسبة 3.7% سنوياً من ارتفاع بنسبة 3.8% الشهر السابق.



توقعات حول أداء الجنيه الإسترليني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت بيانات التضخم البريطاني أعلى من توقعات السوق ،ستتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة البريطانية قبل نهاية هذا العام،مما سيؤدي إلى صعود مستويات الجنيه الإسترليني إلى مستويات أعلى جديدة في عدة أشهر مقابل الدولار الأمريكي.



نظرة فنية

