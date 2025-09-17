شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستغل إيجابية المؤشرات– توقعات اليوم 17-9-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-17 05:15AM UTC
- سعر البلاتين مستقر فوق محور المتوسط المتحرك 55 ويتوقع اختراق العائق قرب 1408.00$ لتحقيق الأهداف الرئيسية.
- مخاطرة تغيير الاتجاه العام بكسر الدعم المحوري قرب 1355.00$ قد يؤدي إلى تشكيل موجات سلبية قوية.
- نطاق التداول المتوقع لليوم بين 1375.00$ و 1425.00$ مع توقعات بارتفاع سعر البلاتين.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بالرغم من ضعف تداولات سعر البلاتين مؤخرا إلا أن ثباته المتكرر فوق محور المتوسط المتحرك 55 والذي يعزز بدوره ثبات الدعم الإضافي المستقر عند 1382.00$ إضافة لمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك حاليا للعزم الإيجابي, فإن هذه العوامل تساهم بتأكيد الاستمرارية الإيجابية لنبقى بانتظار نجاح السعر باختراق العائق المستقر قرب 1408.00$ ليسهل ذلك مهمة تحقيقه للأهداف الرئيسية والتي تبدأ حاليا من 1435.00$.
تكمن مخاطرة تغيير الاتجاه العام بمحاولة كسر السعر للدعم المحوري المستقر قرب 1355.00$ ليجبره ذلك على تشكيل موجات سلبية قوية لنتوقع تسلله بشكل أولي نحو 1302.00$ وصولا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي المستقر قرب 1255.0$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1375.00$ و 1425.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع