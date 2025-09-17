سعر الفضة يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 17-09-2025

تراجع قليلاً سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة الحالي 0.6680، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي واختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.