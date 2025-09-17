الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 17-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار مقابل الفرنك وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 17-09-2025 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 17-09-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 17-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-17 02:52AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره بالخروج في وقت سابق من نطاق قناة سعريه صاعدة كانت تحد تداولاته على المدى القصير، ليحاول الزوج بتلك المكاسب تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا