الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الين يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 17-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار مقابل الين يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 17-09-2025 1/2
  • سعر الدولار مقابل الين يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 17-09-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الين يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 17-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-17 01:59AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استقر سعر البتكوين (BTCUSD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وقد ساعده ذلك على الاقتراب من مستوى المقاومة المحوري 117,000$، وهو المستوى الذي شكّل آخر مستهدفاتنا السعرية في تحليلات سابقة.

 

ويحافظ السعر على زخمه الصاعد بدعم من استقراره أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مما يمنحه دعماً ديناميكياً يعزز من تماسك الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع استمرار تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا