- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين (BTCUSD) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 17-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-09-17 01:51AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، متأثراً بثبات مستوى المقاومة الرئيسي عند 3,700$، ليتوقف صعوده مؤقتاً محاولاً اكتساب زخم إيجابي جديد يمكّنه من اختراق هذا الحاجز.
في الوقت نفسه يعمل السعر على تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بها، ونلاحظ وصولها إلى مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، وهو ما يعد إشارة صحية على تلاشي الضغوط السلبية وتحولها تدريجياً لقوى شرائية داعمة، يأتي هذا في إطار استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تداولات تتحرك بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.