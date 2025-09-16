النفط يرتفع مع استمرار القلق من تعطل الإمدادات الروسية وترقب قرار الفيدرالي

ارتفع سهم تسلا خلال تداولات اليوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه في أعقاب الخطوة التي نفذها الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك أمس.



وكشف ماسك عن شراء ما يقارب مليار دولار من أسهم شركة السيارات الكهربائية، في أحدث إشارة ثقة من الملياردير بمستقبل الشركة.



ويمثل هذا الشراء – وهو أول عملية شراء مباشرة في السوق المفتوحة يقوم بها ماسك منذ أوائل عام 2020 – خطوة حاسمة في وقت حساس بالنسبة لتسلا، حيث تسعى الشركة لتحقيق أهدافها الطموحة بالتحول إلى قوة في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بينما تواجه تباطؤًا في مبيعات السيارات.



وتعزز هذه الخطوة أيضًا مساعي ماسك لزيادة نفوذه داخل الشركة، إذ جاءت بعد أكثر من أسبوع بقليل من إعلان مجلس إدارة تسلا عن خطة تعويض ضخمة بقيمة تريليون دولار لصالح ماسك، تتضمن تلبية مطالبه وتحديد أهداف مالية وتشغيلية طموحة.



ووفقًا لإفصاح تنظيمي صدر أمس الاثنين، اشترى ماسك 2.57 مليون سهم يوم الجمعة الماضي، بسعر تراوح بين 372.37 دولارًا و396.54 دولارًا للسهم.



وقال مات بريتزمان، كبير محللي الأسهم في شركة هارغريفز لانسداون: "هذه الخطوة تمثل أوضح إشارة حتى الآن على أن ماسك يضغط بقوة للعودة بكامل طاقته... يبدو أن رواية تسلا-ماسك عادت لمسارها بقوة بعد بداية متذبذبة لهذا العام."



لطالما طالب ماسك بحصة أكبر وقوة تصويتية أعلى في الشركة، مؤكداً في تصريحات سابقة أنه يفضل تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي والروبوتات خارج تسلا إذا لم يتمكن من الحصول على 25% من قوة التصويت.



وحتى ديسمبر الماضي، كان ماسك يمتلك حصة تبلغ نحو 13% وفق بيانات LSEG.



ورغم أن أسهم تسلا ارتفعت لثلاث جلسات متتالية حتى الاثنين، إلا أنها ما زالت من بين أضعف الأسهم أداءً في مجموعة "السبعة الرائعون" من عمالقة التكنولوجيا، حيث فقدت 2% من قيمتها منذ بداية العام وحتى إغلاق الجلسة السابقة.



وتُظهر نتائج الشركة الفصلية الأخيرة استمرار الضغوط على هوامش الأرباح، وسط ضعف الطلب على السيارات الكهربائية، وارتفاع التكاليف، واشتداد المنافسة.



في المقابل، قللت رئيسة مجلس إدارة تسلا روبين دينهولم يوم الجمعة من المخاوف بشأن تأثير نشاط ماسك السياسي على المبيعات، مشيرة إلى أن ماسك عاد إلى موقع "الواجهة" في الشركة بعد عدة أشهر من تواجده في البيت الأبيض.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم تسلا في تمام الساعة 20:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.1% إلى 422.7 دولار.