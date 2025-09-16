تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 16-09-2025

تقدم سعر عملة كاردانو CARDANO/USD (ADAUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة من السعر تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، ولكن في المقابل من ذلك يعاني السعر من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ما يقلص من فرص تعافي السعر على المدى اللحظي.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته القادمة على المستويات اللحظية، طيلة ثبات المقاومة 0.9028$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.8144$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط