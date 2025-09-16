مؤشر إس آند بي 500 يغلق قياسياً فوق مستوى 6600 نقطة للمرة الأولى في تاريخه

انخفضت أسعار فول الصويا في شيكاغو يوم الإثنين تحت ضغط ضعف الطلب الصيني على الإمدادات الأميركية، فيما يترقب المتعاملون أي مؤشرات على تقدم مع استئناف محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في مدريد.



وتراجعت أسعار الذرة بفعل توقعات بحصاد قياسي في الولايات المتحدة، بينما تماسكت أسعار القمح قبيل قرار مرتقب بشأن أسعار الفائدة الأميركية.



وقال مات أميرمان، مدير إدارة مخاطر السلع في شركة ستون إكس (StoneX): "عاد التركيز إلى التوقعات الخاصة بمحاصيل ضخمة من الذرة وفول الصويا الأميركي أعلنتها وزارة الزراعة الأميركية يوم الجمعة، وهي بطبيعتها توقعات سلبية للأسواق. الأسواق تراقب عن كثب ما إذا كانت محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في مدريد ستفتح الباب أمام استئناف صادرات فول الصويا والحبوب الأميركية إلى الصين، والتي توقفت فعليًا منذ اندلاع الحرب التجارية."



وأضاف: "لكن من الواضح أن العلاقات الأميركية-الصينية لا تزال متوترة، والصين ببساطة لا تجد مشكلة في الاعتماد على بدائل أخرى، بما في ذلك فول الصويا البرازيلي الذي تمكنت من شرائه منذ بداية الحرب التجارية، مما أتاح لها تنويع مصادرها بعيدًا عن الولايات المتحدة."



وذكرت وزارة الزراعة الأميركية (USDA) يوم الجمعة أن المزارعين الأميركيين سيحصدون هذا الخريف محصول ذرة قياسيًا، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل قبل عامين بنحو 1.5 مليار بوشل، بعد زراعة أكبر مساحة منذ 92 عامًا.



وقدّرت الوزارة إنتاج فول الصويا الأميركي عند 4.301 مليار بوشل، ارتفاعًا من 4.292 مليار بوشل في تقديرات الشهر الماضي. كما رفعت الوزارة توقعاتها للمخزونات النهائية من فول الصويا بعد أن خفضت تقديرات الصادرات إلى أدنى مستوى منذ اندلاع الحرب التجارية مع الصين.



أما القمح، فقد ظل يتحرك في نطاق ضيق مع قلة الأخبار المؤثرة، لكنه تلقى بعض الدعم من توقعات تشير إلى أن خفضًا محتملًا لأسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع قد يؤدي إلى إضعاف الدولار، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للصادرات الأميركية.



الذرة



وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 1.5% عند 4.23 دولار للبوشل.



الصويا



وانخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 0.3% إلى 10.42 دولار للبوشل.



القمح



وارتفعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.4% إلى 5.25 دولار للبوشل.