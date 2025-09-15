تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 15-09-2025

انخفض سعر عملة زي كاش (ZECUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السعر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، تحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة خلال تداولاته القادمة على المدى اللحظي، طيلة ثبات مستوى الدعم 46.70$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 55.00$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد