تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 15-09-2025

تراجع قليلاً سعر سهم بيندودو Pinduoduo Inc (PDD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما يعيق من تعافي السهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 121.50$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 133.30$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد