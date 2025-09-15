زي كاش دولار (ZECUSD) يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 15-09-2025

هبط سعر سهم آي بي إم INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 265.80$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 238.25$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط