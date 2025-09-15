الاقتصاد

بيندودو (PDD) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 15-09-2025

2025-09-15 12:43PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر سهم جوديير THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (GT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس سلبي على اثر وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون سعر 8.85$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 8.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

