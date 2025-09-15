سعر سهم جوديير (GT) يظهر المزيد من علامات الضعف – توقعات اليوم – 15-09-2025

انخفض سعر سهم سيلزفورس SALESFORCE (CRM) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 258.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 226.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط