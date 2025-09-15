شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 15-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-15 10:56AM UTC
- يتوقع استمرار تداول سعر الإيثيريوم عند مستوى الدعم المهم 4,490$.
- يظهر توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مما قد يؤدي إلى انخفاض السعر.
- من المتوقع أن يحاول سعر الإيثيريوم البحث عن قاع صاعد لاستعادة زخمه الإيجابي واستعادة تعافيه.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استقر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) على خسائر حادة بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى اختبار مستوى الدعم المهم 4,490$، وهو ما ساعده على التماسك ووقف نزيف خسائره المبكرة، والتي تأتي مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير.