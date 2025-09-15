تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 15-09-2025

لا مفر أمام سعر المؤشر من استئنافه للمحاولات السلبية نظرا لتوفر العديد من العوامل السلبية ولنذكر منها الثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 98.85 بالإضافة لمحاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي خلال الفترة الأخيرة.

نتوقع تحقيق السعر لكسر مستوى 97.20 بتداولات الفترة الحالية ليفتح أمامه باب استئناف الهجوم السلبي ليشكل مستوى 98.85 المحطة الإضافية الأولى وصولا نحو 96.30 والذي قد يشكل بدوره دعم إضافي أمام التداولات الحالية.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 96.85 و 97.80

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض