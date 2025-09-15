الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 15-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 15-09-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 15-09-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 15-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-15 05:11AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا مفر أمام سعر المؤشر من استئنافه للمحاولات السلبية نظرا لتوفر العديد من العوامل السلبية ولنذكر منها الثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 98.85 بالإضافة لمحاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي خلال الفترة الأخيرة.

 

نتوقع تحقيق السعر لكسر مستوى 97.20 بتداولات الفترة الحالية ليفتح أمامه باب استئناف الهجوم السلبي ليشكل مستوى 98.85 المحطة الإضافية الأولى وصولا نحو 96.30 والذي قد يشكل بدوره دعم إضافي أمام التداولات الحالية.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 96.85 و 97.80

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا