الاقتصاد

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 8 – 12 سبتمبر 2025

0 نشر
0 تبليغ

  • أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 8 – 12 سبتمبر 2025 1/2
  • أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 8 – 12 سبتمبر 2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 8 – 12 سبتمبر 2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-15 05:11AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا مفر أمام سعر المؤشر من استئنافه للمحاولات السلبية نظرا لتوفر العديد من العوامل السلبية ولنذكر منها الثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 98.85 بالإضافة لمحاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي خلال الفترة الأخيرة.

 

نتوقع تحقيق السعر لكسر مستوى 97.20 بتداولات الفترة الحالية ليفتح أمامه باب استئناف الهجوم السلبي ليشكل مستوى 98.85 المحطة الإضافية الأولى وصولا نحو 96.30 والذي قد يشكل بدوره دعم إضافي أمام التداولات الحالية.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 96.85 و 97.80

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا