لا تغيير على سلبية سعر الغاز الطبيعي-توقعات اليوم 15-9-2025

أنهى سعر الزوج جميع محاولاته الأخيرة بفشل واضح لاختراق الحاجز المستقر عند 173.50 ليجبره ذلك على تأجيل الهجوم الصاعد والبدء بتشكيل موجات تصحيحية هابطة ليستقر من خلالها قرب 172.90.

قد يستمر السعر بتشكيل التداولات التصحيحية بهدف جني بعض الأرباح ليستهدف قريبا لمستوى 171.60 وليحافظ بذلك على ثباته العام ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق, أما نجاحه باختراق الحاجز والثبات أعلاه سيمكنه ذلك بتحقيق المزيد من المكاسب لنتوقع انجذابه أولا نحو 174.25 وصولا للهدف الرئيسي التالي المتمركز قرب 175.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 171.60 و 173.50

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع