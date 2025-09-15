شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستقبل العزم الإضافي-توقعات اليوم 15-9-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-15 05:06AM UTC
- سعر النحاس يحافظ على استقراره قرب مستوى 4.6000$ مع توقعات بالارتفاع.
- فرص استهداف الحاجز المستقر عند 4.7500$ قريبة، مما قد يفتح باب تسجيل مكاسب جديدة.
- نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم بين 4.5000$ و 4.7500$ مع توقعات بالارتفاع في السعر.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
حافظ سعر النحاس على استقراره قرب مستوى 4.6000$ مستغلا اتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي مؤكدا تمسكه بالمسار الصاعد والقائم حاليا على ثبات مستوى الدعم المتمركز عند 4.2600$.
فاستمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية سيزيد فرص استهدافه قريبا للحاجز المستقر عند 4.7500$ والذي بتجاوزه سيفتح باب تسجيل مكاسب جديدة خلال الفترة القادمة، أما فشل الاختراق قد يجبر السعر على تقديم تداولات جانبية ضعيفة مع توفر فرصة لجني بعض الأرباح بتسلله نحو المتوسط المتحرك 55 المستقر قرب 4.3800$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.5000$ و 4.7500$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع