شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتصدى لسلبية ستوكاستيك– توقعات اليوم 15-9-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-15 05:06AM UTC
- سعر البلاتين يتصدى لسلبية ستوكاستيك ويحاول الارتفاع فوق 1400.00$
- توقعات باندفاع السعر نحو 1412.00$ ومن ثم 1435.00$
- مخاطرة تأجيل الارتفاع في حال استقرار السعر دون 1382.00$
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أكد سعر البلاتين تمسكه بالمسار الصاعد باندفاعه حاليا فوق الحاجز الأولي المستقر عند 1400.00$ محاولا التصدي لمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء محاولا استهداف المزيد من المحطات الإيجابية لنتوقع اندفاعه قريبا نحو 1412.00$ ومن ثم ليكرر الضغط على مستوى 2.618% فيبوناتشي الامتدادي والمستقر قرب 1435.00$.
تكمن مخاطرة تأجيل الارتفاع وتفعيل المسار التصحيحي الهابط من جديد بمحاولة استقرار السعر دون 1382.00$ ليهاجم بذلك المتوسط المتحرك 55 وصولا للدعم الإضافي المستقر حاليا قرب 1355.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1390.00$ و 1412.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع