سعر البلاتين يتصدى لسلبية ستوكاستيك– توقعات اليوم 15-9-2025

أكد سعر البلاتين تمسكه بالمسار الصاعد باندفاعه حاليا فوق الحاجز الأولي المستقر عند 1400.00$ محاولا التصدي لمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء محاولا استهداف المزيد من المحطات الإيجابية لنتوقع اندفاعه قريبا نحو 1412.00$ ومن ثم ليكرر الضغط على مستوى 2.618% فيبوناتشي الامتدادي والمستقر قرب 1435.00$.

تكمن مخاطرة تأجيل الارتفاع وتفعيل المسار التصحيحي الهابط من جديد بمحاولة استقرار السعر دون 1382.00$ ليهاجم بذلك المتوسط المتحرك 55 وصولا للدعم الإضافي المستقر حاليا قرب 1355.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1390.00$ و 1412.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع