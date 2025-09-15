سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يظهر مزيداً من الإشارات الإيجابية – توقعات اليوم – 15-09-2025

تقدم قليلاً سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ويأتي تحرك السعر الأخير بعدما حاول طيلة الفترة السابقة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في الخلفية من ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، مع بداية توارد الإشارات الإيجابية منها، وهو ما يشير إلى تلاشي هذا الزخم السلبية الذي كان يضغط على السعر طيلة الفترة الماضية.

