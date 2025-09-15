سعر الدولار النيوزيلاندي يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 15-09-2025

استقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لسيطرة موجة فرعية هابطة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل يزيد من الضغط السلبي على السعر، خاصة ونلاحظ وسط ذلك توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي.

