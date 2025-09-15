الاقتصاد

سعر النفط الخام يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 15-09-2025

2025-09-15 01:58AM UTC

2025-09-15 01:58AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الذهب (GOLD) في تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اكتساب زخم إيجابي جديد قد يدعم تعافيه والعودة إلى الصعود، وفي الوقت ذاته يسعى المعدن الأصفر لتصريف التشبع الشرائي الواضح على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد بعض الإشارات السلبية منها، وهو ما زاد من الضغط السلبي على تحركاته السابقة.

 

ورغم هذه الضغوط اللحظية لا يزال الاتجاه الرئيسي الصاعد مسيطراً على المشهد الفني، مدعوماً باستقرار التداولات أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، كما يعزز التحرك بمحاذاة خط ميل فرعي داعم على المدى القصير من استقرار المسار الإيجابي للذهب، ما يمنح حركته مرونة أمام التراجعات المحدودة.

 

