سعر اليورو مقابل الدولار يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 15-09-2025

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بشكل طفيف في تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بثبات مستوى المقاومة الصلب عند 1.1730 ما حد من محاولاته في التقدم، ورغم هذا التراجع المحدود يحاول الزوج اكتساب زخم إيجابي جديد يعزز فرصه في تجاوز تلك المقاومة.

وفي الوقت نفسه بدأت مؤشرات القوة النسبية بإظهار إشارات تعافٍ بعد أن تمكن الزوج من تصريف التشبع الشرائي في تحركاته السابقة، كما يبقى الاتجاه الصاعد مسيطراً على المشهد الفني قصير المدى، مدعوماً باستقرار السعر أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وتداوله بمحاذاة خط اتجاه صاعد يعزز من قوة المسار الإيجابي.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 1-5 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (1-5 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل