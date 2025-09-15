شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الدولار يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 15-09-2025 والان مع بالتفاصيل
2025-09-15 01:53AM UTC
- توقعات بزيادة زخم إيجابي لسعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بشكل طفيف في تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بثبات مستوى المقاومة الصلب عند 1.1730 ما حد من محاولاته في التقدم، ورغم هذا التراجع المحدود يحاول الزوج اكتساب زخم إيجابي جديد يعزز فرصه في تجاوز تلك المقاومة.
وفي الوقت نفسه بدأت مؤشرات القوة النسبية بإظهار إشارات تعافٍ بعد أن تمكن الزوج من تصريف التشبع الشرائي في تحركاته السابقة، كما يبقى الاتجاه الصاعد مسيطراً على المشهد الفني قصير المدى، مدعوماً باستقرار السعر أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وتداوله بمحاذاة خط اتجاه صاعد يعزز من قوة المسار الإيجابي.
