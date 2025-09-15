سعر سهم ام آي اس (7200) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 15-09-2025

واصل سعر سهم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (2330) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليكسر السهم بهذا الانخفاض خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ما يعرضه للضغط السلبي والذي يتضاعف نتيجة تخطي السهم في نفس الوقت دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما ينهي من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 34.00 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 30.35 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط