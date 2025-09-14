عمومية جاهز السعودية توافق على شراء 7.63 مليون سهم ضمن برنامج أسهم الموظفين

ارتفعت أسعار الذرة والصويا خلال تداولات اليوم الجمعة في بورصة شيكاغو التجارية، وذلك قبيل صدور تقرير العرض والطلب العالمي لوزارة الزراعة الأمريكية والمقرر اليوم الجمعة.



ويتوقع المحللون أن تخفض الوزارة تقديراتها لإنتاجية فول الصويا والذرة في الولايات المتحدة، رغم أن الإنتاج لا يزال مرجحًا أن يبقى عند مستويات مرتفعة.



وفي توقعاتها السابقة، قدّرت وزارة الزراعة الأميركية إنتاج الذرة عند مستوى قياسي، فيما أشارت إلى أن حصاد فول الصويا سيكون وفيرًا.



وفي البرازيل، أكبر منتج لفول الصويا في العالم، من المتوقع أن تبلغ صادرات فول الصويا 7.43 مليون طن في سبتمبر، ارتفاعًا من 6.75 مليون طن متري في الأسبوع السابق، وفقًا لرابطة مصدري الحبوب البرازيلية Anec.



أما الذرة فقد تراجعت بنسبة 0.12% إلى 4.19-2/8 دولار للبوشل، تحت ضغط من تحسن أحوال الطقس لجني المحصول في الولايات المتحدة، حيث تشير التوقعات إلى طقس صافٍ في الغالب بمنطقة الغرب الأوسط الأميركية، وهو ما من شأنه تسريع وتيرة العمل في الحقول هذا الأسبوع.



وفي روسيا، أكبر مورد للقمح في العالم، واصلت أسعار التصدير التراجع الأسبوع الماضي مع زيادة بعض المزارعين من مبيعات محصولهم.



ومن المتوقع أن يُظهر تقرير وزارة الزراعة الأميركية يوم الجمعة انخفاضًا طفيفًا في المخزونات النهائية للقمح الأميركي، بينما يُتوقع أن ترتفع المخزونات العالمية من القمح، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز بين المحللين.



الذرة



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 2% عند 4.30 دولار للبوشل.



الصويا



وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 1.1% إلى 10.46 دولار للبوشل.



القمح



وارتفعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.2% إلى 5.23 دولار للبوشل.