تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 11-09-2025

انخفض قليلاً سعر سهم شركة داو Dow Inc. (DOW) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 25.25$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 20.40$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط