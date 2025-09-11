شكرا لقرائتكم خبر المملكة تستعرض تجربتها بالذكاء الاصطناعي في التنبؤ للسيول والعواصف الرملية والاستمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر "الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطقس: التقدم والتحديات والآفاق المستقبلية" الذي اختتم أعماله اليوم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم.
وأوضح الدكتور غلام أن المملكة سخّرت الذكاء الاصطناعي في مجال الأرصاد الجوية لتحقيق قفزات نوعية في دقة التنبؤات، لا سيما في ما يتعلق بالسيول المفاجئة والعواصف الرملية والترابية، إلى جانب تطوير أنظمة دعم القرار لتعزيز كفاءة عمليات استمطار السحب وزيادة الهطول المطري.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن التوجهات الوطنية نحو الاستفادة من التقنيات المتقدمة، وتحويل التحديات المناخية إلى فرص للتطوير والابتكار، مؤكدًا أن التزام المملكة يعكس مكانتها الريادية في المنطقة، ودعمها لجهود المنظمة العالمية للأرصاد لتحقيق مبادرة "الإنذار المبكر للجميع".
واختتم رئيس الاتحاد الإقليمي الثاني كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة علوم الأرصاد والمناخ، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات ودعم استدامة الموارد الطبيعية.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تستعرض تجربتها بالذكاء الاصطناعي في التنبؤ للسيول والعواصف الرملية والاستمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.