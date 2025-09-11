الاقتصاد

سعر عملة Alpha Quark Token (AQTUSDT) يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 11-09-2025

2025-09-11 12:36PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر سهم شركة Lennar Corporation (LEN) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 143.75$، ليحاول السهم بهذا التراجع اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في اختراق تلك المقاومة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المذكور 143.75$ استعداداً لمهاجمته.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

